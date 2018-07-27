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27 Temmuz 2018 14:50

Galatasaray, Ayberk Olmaz ile sözleşme imzaladı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında pivot pozisyonunda oynayan Ayberk Olmaz ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Ayberk Olmaz ile sözleşme imzaladı

27 Temmuz 2018 14:50


Sarı-kırmızılılar yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak İBB Spor Kulübü oynayan Ayberk Olmaz’ı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "8 Haziran 1996 doğumlu, 210 cm boyundaki Ayberk Olmaz pivot pozisyonunda forma giyiyor. Kariyerine 2013 yılında başlayan genç pivot, 2014-15 ve 2015-16 sezonunu TED Ankara Kolejiler formasıyla geçirdi. 2016-17 sezonu öncesinde İBB Spor Kulübü ile anlaşan Ayberk, kariyerinin ilk önemli sürelerini de burada Ertuğrul Erdoğan’ın yönetiminde aldı. 2016-17 sezonunda ligde 16 maçta görev yapan oyuncu ortalama 9.2 dakika süre alırken 2.1 sayı ve 1.8 ribaund ortalamaları tutturdu.Geride bıraktığımız 2017-18 sezonunda ligde 20 maça çıkan ve ortalama 15 dakika oynayan Ayberk Olmaz, 4.2 sayı ve 3 ribaund ortalamalarıyla oynadı" denildi.




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