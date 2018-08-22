Diğer
Kategoriler
22 Ağustos 2018 21:07

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig’in 3.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

22 Ağustos 2018 21:07

haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde bireysel açma germe hareketleri gerçekleştirildi.


Daha sonra her oyuncunun kendi nabız aralığında yaptığı aerob koşu çalışmasına geçildi. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Öte yandan antrenman öncesi, bugün 21 yaşına giren Doğan Can Davas’ın doğum günü kutlandı.


Donk’un tedavisine başlandı.


Göztepe maçında sol uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden Ryan Donk’un yapılan tetkiklerinde birinci derece zorlanma ve kanama tespit edildi. Deneyimli oyuncunun tedavisine başlandı. Serdar Aziz ve Yuto Nagatomo, takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirirken, Garry Rodrigues’in tedavisine devam edildi.


Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç