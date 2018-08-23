haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sabah yapılan günün ilk idmanında salonda kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan ikinci antrenmana ise core stabilizasyon çalışmasıyla başlandı.

Daha sonra topla ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde beşe beş dar alan oyunları oynandı.

Ana bölümde ise sınırlı alanda 10’a 10 oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan Garry Rodrigues’in ve Ryan Donk’un tedavisine devam edildi. Serdar Aziz ve Yuto Nagatomo ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.