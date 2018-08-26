Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.