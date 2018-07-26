Galatasaray Basketbol Takımı, Ertuğrul Erdoğan’a emanet

Yeni sezon öncesinde Başantrenör Oktay Mahmuti ile yolları ayıran Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni antrenörünü buldu. Sarı-kırmızılılar, takımın başına Ertuğrul Erdoğan’ı getirdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon öncesinde başantrenörlük pozisyonu için Ertuğrul Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır. 18 Ekim 1968 doğumlu Ertuğrul Erdoğan, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında Galatasaray’da asistan koç olarak kariyerine başladı. Ertuğrul Erdoğan, uzun yıllar Türkiye Basketbol 1. Lig’inde çeşitli kulüplerde görev alırken aynı zamanda 2017 yılından beri Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nda yardımcı antrenör olarak görev almaktadır. Ertuğrul Erdoğan’a Galatasaray’a hoş geldin der, başarılı bir sezon dileriz" denildi.