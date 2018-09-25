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Galatasaray, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 7.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ligdeki son karşılaşmada tam süre forma giyen oyuncular, yenilenme antrenmanı kapsamında kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu yaptı. Diğer oyuncuların yer aldığı grup ise antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra interval koşular yapıldı. Ana bölümde 2x20 dakika dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması üzerinde duruldu. Bu çalışmanın ardından bir kez daha interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Selçuk İnan'ın tedavisine devam edildi.


Sarı-kırmızılılar, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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