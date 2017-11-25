Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 21:32

Galatasaray, Beşiktaş derbisine kayıpsız gidiyor

Galatasaray, bu hafta evinde Alanyaspor’u mağlup ederek, gelecek hafta deplasmandaki Beşiktaş derbisine puan kaybı yaşamadan, rakibi ile aralarında 6 puan farkla gidecek.

Galatasaray, Beşiktaş derbisine kayıpsız gidiyor

25 Kasım 2017 21:32


Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek, haftayı 3 puanla kapadı. Cezalı futbolcularından dolayı yine farklı bir 11 ile çıkan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Tudor, sistemde de değişiklik yaptı. Çift forvetten vazgeçen Hırvat çalıştırıcı, ileri uçta Gomis’e görev verdi.


Bu haftayı kayıpsız kapatan Tudor’un öğrencileri, gelecek hafta Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş derbisine moralli çıkacak. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlıların bu hafta Evkur Malatyaspor deplasmanında berabere kalmasıyla 6 puan farkla Dolmabahçe’ye gidecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
16
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Hafis Sağnak Yağışlı
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç