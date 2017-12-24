Galatasaray, bu sezon 3. kez geriden gelerek kazandı

M Akhisarspor ve Göztepe maçlarında geriye düştükten sonra galip gelmeyi başardı.

Süper Lig’in ilk yarının son haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İzmir ekibi Göztepe’yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada Galatasaray, Jahovic’in penaltıdan bulduğu gol ile 1-0 geriye düştü. Sarı-kırmızılılar, daha sonra Garry Rodrigues ile eşitliği yakaladı. Yasin Öztekin ile 2-1 öne geçen sarı-kırmızılılar, Maicon ile müsabakayı 3-1 kazandı.

Galatasaray, bu sezon daha önce de deplasmandaki Bursaspor ve evindeki T.M Akhisarspor maçında geriye düştükten sonra kazanmasını bildi.