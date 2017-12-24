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24 Aralık 2017 21:31

Galatasaray, bu sezon 3. kez geriden gelerek kazandı

Galatasaray, bu sezon Bursaspor, T.

Galatasaray, bu sezon 3. kez geriden gelerek kazandı

24 Aralık 2017 21:31

M Akhisarspor ve Göztepe maçlarında geriye düştükten sonra galip gelmeyi başardı.


Süper Lig’in ilk yarının son haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İzmir ekibi Göztepe’yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada Galatasaray, Jahovic’in penaltıdan bulduğu gol ile 1-0 geriye düştü. Sarı-kırmızılılar, daha sonra Garry Rodrigues ile eşitliği yakaladı. Yasin Öztekin ile 2-1 öne geçen sarı-kırmızılılar, Maicon ile müsabakayı 3-1 kazandı.


Galatasaray, bu sezon daha önce de deplasmandaki Bursaspor ve evindeki T.M Akhisarspor maçında geriye düştükten sonra kazanmasını bildi.




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