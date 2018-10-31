Galatasaray bu sezon gollerde Fenerbahçe'yi katladı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaray 17 kez rakip fileleri havalandırırken, Fenerbahçe ise 7 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılarda Eren Derdiyok 4, sarı-lacivertlilerde de Andre Ayew 2 gol atma başarısı gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 10 haftada Galatasaray rakip fileleri 17 kez havalandırırken, Fenerbahçe ise 7 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılar 12 kez kalesini gole kapatamazken, sarı-lacivertliler 13 gol yedi. Aslan bu sezon Trabzonspor, Akhisarspor ve E. Yeni Malatyaspor'a karşı gol atamazken, Kanarya ise Yeni Malatyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir ve DG Sivasspor maçlarında gol sevinci yaşayamadı.

Galatasaray'da Eren Derdiyok 4, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru, Serdar Aziz ve Emre Akbaba 2'şer, Sinan Gümüş, Ryan Donk, Maicon ve Fernando 1'er gol kaydetti. Ayrıca Ankaragücü maçında Bakary Kone kendi kalesine attı. Fenerbahçe'de ise Andre Ayew 2, Eljif Elmas, Michael Frey ve Islam Slimani 1'er gol olmak üzere 5 gol atma başarısı gösterdi. Diğer 2 golü ise takımdan ayrılan Giuliano ve Josef de Souza kaydetmişti.

Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda'nın 3, sarı-lacivertlilerde ise Hasan Ali Kaldırım'ın 2 asisti bulunuyor.