Galatasaray, Bursaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper'in 9. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı.

Sabah antrenmanı, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanına ise ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde çabukluk - çeviklik çalışmaları üzerinde duruldu. Daha sonra interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Selçuk İnan ve Eren Derdiyok, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde özel bir program dahilinde çalışırken, milli takım kamplarında yer alan dokuz oyuncu ve izinli olan Badou Ndiaye idmana katılmadı.

Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.