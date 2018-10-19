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Galatasaray - Bursaspor maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu oldu

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın bu akşam sahasında Bursaspor ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.


Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam saat 20.30'da başlayacak mücadelede evinde Bursaspor ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabakada Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak.


Galatasaray-Bursaspor karşılaşmasının VAR hakemi de belli oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde bu akşam Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak. Uğurlu'ya, Ali Şansalan da AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak eşlik edecek.


Y. Kemal Uğurlu, geride kalan 8 haftada 2 defa VAR, 3 kez de AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olmak üzere toplam 5 sefer VAR odasına girmişti.

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