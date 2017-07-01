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01 Temmuz 2017 13:59

Galatasaray, çalışmalarını Slovakya’da sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya’da kamp yapan Galatasaray, çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, çalışmalarını Slovakya’da sürdürüyor

01 Temmuz 2017 13:59


Yeni sezon çalışmaları için dün Slovakya’nın Bratislava şehrinin Samorin kasabasına giden Galatasaray, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde bu sabah bir antrenman gerçekleştirdi. İki guruba ayrılan futbolcuların bir bölümü koşu çalışması, diğerleri ise top sürme ve şut çalışmaları yaptı.


Antrenmanda sezon bittikten sonra milli takımlarda oldukları için çalışmalara geç katılan Selçuk İnan, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Eren Derdiyok ve Garry Rodrigues’e performans testi uygulandı. Çalışmalarda yeni transferlerden Bafetimbi Gomis, Maicon Roque ve Younes Belhanda da yer aldı.


Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.




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