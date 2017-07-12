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12 Temmuz 2017 12:19

Galatasaray, deplasman formasını tanıttı

Galatasaray, 2017-2018 sezonunda deplasmanda giyeceği formayı görücüye çıkarttı.

Galatasaray, deplasman formasını tanıttı

12 Temmuz 2017 12:19


Galatasaray’ın yeni sezonda deplasman müsabakalarında giyeceği forma belli oldu. Formada beyaz renk hakimken, kırmızı yan şeritler bulunuyor. Kırmızı şeritin bulunduğu şort ve üzerinde çizgisel grafik bulunan beyaz çoraplarla kombinasyon tamamlanıyor. Formalar, geri dönüşümlü plastik şişelerin eritilmesiyle elde edilen iplikten hazırlanan geri dönüştürülmüş polyester kumaştan yapıldı.


Bu formayla birlikte Galatasaray, 2017 - 2018 sezonunda giyeceği 3. formayı da tanıttı. Sarı-kırmızılılar, daha önce de parçalı ve mor renkli formalıları tanıtmıştı.




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