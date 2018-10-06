İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray, deplasmanda 2 maç sonra galip

Galatasaray, Süper Lig’in 8.

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederken, 2 deplasman maçının ardından 3 puan aldı.


Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u Ryan Donk'un golü ile 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece deplasmandaki galibiyet alamama durumunu sonlandırdı. Aslan ligin ilk haftasında Ankaragücü'nü 3-1 yendikten sonra 4. haftada Trabzonspor'a 4-0 ve 6. haftada Akhisarspor'a 3-0'lık skorla mağlup olmuştu. Cimbom, Antalya deplasmanından aldığı 3 puan ile deplasmanda 2 maç sonra kazanmasını bildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.