Galatasaray, deplasmanda en çok gol yiyen 3 takımdan biri

Spor Toto Süper Lig'de 6 haftalık periyot geride kalırken Galatasaray deplasmanda yediği 8 golle, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor ile rakip sahada en fazla gol yiyen ekip oldu.

Süper Lig'de 6. hafta maçları tamamlanırken, ligde lider Medipol Başakşehir'in hemen arkasında yer alan Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor ile birlikte 8 gol yiyerek ligin en fazla gol yiyen 3 ekibinden biri oldu. Deplasmanda Ankaragücü'nden 1, Trabzonspor'dan 4 ve Akhisarspor'dan 3 gol yiyen sarı-kırmızılılar, sahasında ise sadece 1 gol yedi.

Atiker Konyaspor deplasmanları seviyor

Süper Lig'in ilk 6 haftalık periyodunda deplasmanda en fazla puan toplayan ekip Atiker Konyaspor oldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-2, Kayserispor'u da deplasmanda 2-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, Antalyaspor deplasmanında ise sahadan 3-3 beraberlik ayrıldı. Konya temsilcisi deplasmanda 7 puan alırken, sahasında ise 4 puan topladı.

Puan alamayan tek takım Akhisarspor

Safet Susic'den boşalan teknik direktörlük görevine Cihat Arslan'ı getiren Akhisarspor, deplasmanda puan ile tanışamayan tek takım oldu. Beşiktaş ve Başakşehir'e 2-1, Ankaragücü'ne de 1-0 kaybeden Ege temsilcisi, aldığı 5 puanın tamamını iç sahada kazandı.

Spor Toto Süper Lig'de bu haftaya kadar deplasmanda en çok puan alan takımlar şu şekilde:

1 - Atiker Konyaspor: 7

2 - MKE Ankaragücü: 6

3 - Kasımpaşa: 6

4 - Beşiktaş: 5

5 - Evkur Yeni Malatyaspor: 4

6 - Medipol Başakşehir: 4

7 - Kayserispor: 4

8 - Göztepe: 3

9 - Fenerbahçe: 3

10 - Antalyaspor: 3

11 - Galatasaray: 3

12 - Aytemiz Alanyaspor: 3

13 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2

14 - Bursaspor: 2

15 - Çaykur Rizespor: 1

16 - Demir Grup Sivasspor: 1

17 - Trabzonspor: 1

18 - Akhisarspor: 0