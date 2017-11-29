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29 Kasım 2017 14:54

Galatasaray derbi hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 14.

Galatasaray derbi hazırlıklarına başladı

29 Kasım 2017 14:54

haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.


Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivas Belediye Spor ile oynanan maçta ilk 11’de forma giyen oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi. Diğer oyuncular ise Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Igor Tudor’un yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılılar, daha sonra dar alanda pas ve topa sahip olma çalışması yaptı. Ana bölümünde taktik çalışmalar üzerinde durulan bir antrenman gerçekleştirildi.


Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.




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