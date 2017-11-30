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30 Kasım 2017 19:20

Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in 14.

Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü

30 Kasım 2017 19:20

haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde iki grup halinde yerden ve havadan top kapma ve pas çalışmaları yapıldı.


Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayarak mücadele için kampa girecek.




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