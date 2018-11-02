İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray derbi için yola çıktı

Galatasaray, bu akşam sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı için Türk Telekom Stadyumu’na doğru yola çıktı.

Galatasaray, bu akşam sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı için Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıktı.


Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Sarı-kırmızılı takım, bu zorlu müsabaka öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Türk Telekom Stadyumu'na gitmek üzere yola çıktı. Yoğun güvenlik önlemleri altında tesislerden ayrılan Galatasaray kafilesini bir grup taraftar uğurladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.