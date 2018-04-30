Toplantıya Başkan Yardımcıları Aykut Alp Derkan, Nedime Canipek Konuksever, üyeler Sadık Burçin Tunçer, Öner Kılıç ile katılan Eşref Hamamcıoğlu Divan Kurulu’nun tüzükteki yeri, faaliyetleri ve gelecekte gerçekleştirmeyi planladıkları ile ilgili bilgi verdi. Daha katılımcı ve aktif bir divan planladıklarını ifade eden Hamamcıoğlu, katılımı arttırmak için toplantıları hafta sonuna almak amacıyla bir anket çalışması yapacaklarını ifade etti. Galatasaray Kulübü’nün yaklaşmakta olan seçimlerinden de bahseden Galatasaray Kulübü Divan Başkanı Hamamcıoğlu; “Şu ana kadar netleşen tek aday mevcut Başkan Mustafa Cengiz var. 2-3 adayın daha Galatasary Divan Kurulu’na başvuracağı duyumunu alıyoruz. Anlaşılan çok adaylı bir seçim olacak. 4 Mayıs Cuma, saat 18:00’de durum netleşecek. 9 Mayıs’ta da renk seçimi olacak. Galatasaray demokrasinin en geniş uygulandığı, seçimlerin en şeffaf olduğu öncü bir kulüp, kulübümüz için hayırlı bir seçim olacağı inancındayım” dedi.

1905 GSYİAD üyelerinin Divan ve Kulüple ilgili sorularını da cevaplayan Eşref Hamamcıoğlu’na Başkan Metin Öztürk, Dernek üyeleri adına bir anı plaketi verdi.