Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı başladı

Toplantının bu aydan sonra Galatasaray Lisesi’nde yapılacağı açıklandı.
Galatasaray Kulübü’nün Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Dedeman Otel’de başladı. Geçtiğimiz ay Divan Kurulu Başkanı seçilen Eşref Hamamcıoğlu başkanlığındaki ilk toplantıda, önümüzdeki aydan itibaren Divan Kurulu Toplantıları’nın Galatasaray Lisesi’nde yapılacağı açıklandı. Hamamcıoğlu, başkan adaylarıyla istişare yapılacağını açıklarken, gündemin okunması ve faaliyet raporlarının okunmasıyla toplantı başladı.