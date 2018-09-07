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07 Eylül 2018 13:57

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın forma numaraları belli oldu

2018-2019 sezonunda Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın kadrosunda yer alan oyuncuların giyeceği forma numaraları belli oldu.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın forma numaraları belli oldu

07 Eylül 2018 13:57


Bu sezon Eurocup’ta da mücadele edecek olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Oktay Mahmuti’den boşalan başanternörlük koltuğunu Ertuğrul Erdoğan’a emanet ettikten sonra transferde hareketli günler yaşadı. Takıma birçok isim dahil eden sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına da başladı. Aslan’da hazırlıklar devam ederken, kulüp gelecek sezon oynayacak oyuncuların forma numaralarını sosyal medya hesabından açıkladı.


Galatasaray’da 2018-2019 sezonunda kadroda yer alan basketbolcuların forma numaraları şöyle:



0 - Tai Webster


2 - Aaron Harrison


3 - Marko Arapovic


4 - Emir Gökalp


7 - Nigel Hayes


8 - Can Korkmaz


11 - Ege Arar


12 - Caner Erdeniz


15 - Erol Can Çinko


22 - Ayberk Solmaz


24 - Jaka Klobucar


30 - Zach Auguste


61 - Göksenin Köksal


63 - Serkan Aydın




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