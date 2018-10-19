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Galatasaray Espor Zula Takımı kupalarını tanıttı

Zula Süper Lig ve Zula International Cup’ı kazanan Galatasaray Espor Takımı, Bursaspor maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıktı.

Zula Süper Lig ve Zula International Cup'ı kazanan Galatasaray Espor Takımı, Bursaspor maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıktı.


Espor branşlarından olan Zula oyununda başarılar kazanan Galatasaray Espor Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Bursaspor karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlara tanıtıldı. Zula Süper Lig ve Zula International Cup'ı kazanan Galatasaray Espor Takımı, saha kenarında kazandıkları iki kupa ile basın mensuplarına poz da verdi.

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