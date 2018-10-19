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Galatasaray, evindeki yenilmezliği 24 maça çıkardı

Galatasaray, Bursaspor beraberliği ile ligde sahasındaki yenilmezliğini 24 maça yükseltti.


Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Bursaspor ile berabere kaldı ve evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Sahasında rakiplerine geçit vermeyen sarı-kırmızılılar, ligde Bursaspor dahil olmak üzere toplam 24 mücadeleden de mağlup ayrılmadı. Cimbom en son 2016-2017 sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. Bundan sonra oynadığı 24 karşılaşmada sadece Fenerbahçe ile berabere kaldı.

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