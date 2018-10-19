Galatasaray, evindeki yenilmezliği 24 maça çıkardı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Bursaspor ile berabere kaldı ve evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Sahasında rakiplerine geçit vermeyen sarı-kırmızılılar, ligde Bursaspor dahil olmak üzere toplam 24 mücadeleden de mağlup ayrılmadı. Cimbom en son 2016-2017 sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. Bundan sonra oynadığı 24 karşılaşmada sadece Fenerbahçe ile berabere kaldı.