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04 Eylül 2018 12:39

Galatasaray, Farhiya Abdi’yi transfer etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, forvet pozisyonunda oynayan Somali asıllı İsveçli Farhiya Abdi’yi kadrosuna kattı.

Galatasaray, Farhiya Abdi’yi transfer etti

04 Eylül 2018 12:39


Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bu kapsamda İsveçli basketbolcu Farhiya Abdi ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki oyuncu forvet pozisyonunda görev yapıyor.


Profesyonel basketbol kariyerine O8 Stockholm takımında başlayan Abdi, 2012 WNBA Draft’larında 2. tur, 13. sıradan Los Angeles Sparks tarafından seçildi ve 2012-2015 yılları arasında bu takımın formasını giydi. Avrupa’da ise Wisla Krakow, Mersin BŞB ve Perfumerias Avenida takımlarında oynadı. Farhiya Abdi, İsveç Milli Takımı’nda da yer alıyor.




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