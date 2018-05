Galatasaray, Final-Four öncesi basınla buluştu

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Voleyboldan Sorumlu Yönetici Okan Böke, ortada bir kupa varsa Galatasaray’ın en büyük aday olduğunu söyledi.

5-6 Mayıs tarihlerinde Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Final Four’da mücadele edecek olan Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Taç Spor Tesisleri’nde basın mensuplarıyla buluştu. Etkinlikte Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Voleyboldan Sorumlu Yönetici Okan Böke, Başantrenör Ataman Güneyligil ve Kaptan Neslihan Demir Güler açıklamalarda bulundu.

Okan Böke: “İnşallah finale çıkıp ilk Türk finalini seyrettireceğiz”

Takımın bütün sene boyunca başarılarını taçlandıracağı bir turnuvaya gideceklerini söyleyen Okan Böke, “Tarihimizde kazanarak, hak ederek çıktığımız ilk Final Four. Çok eleştiri gelmişti. ‘Basın parayı, Final Four’u alın öyle oynayın’ demişlerdi. Öyle şey olmaz. Ben zaten emindim kazanarak gideceğimize. Şimdi Romanya’da ilk başta ev sahibi ile oynayacağız. Arkasından da gözüken o ki bir Türk finali olacak inşallah. Orada da VakıfBank ile şampiyonluk için oynayıp geleceğiz. Statü değiştiği için ilk kez bir Türk finali olabilecek. Daha önce de sayısız defa VakıfBank, Eczacıbaşı gittiler geldiler oralara. Ama bu sene bize nasip oldu. İnşallah bileğimizin hakkıyla finale de çıkıp bu ilk Türk finalini seyrettireceğiz” dedi.

“Ortada bir kupa varsa Galatasaray her zaman en büyük adayıdır”

“Ortada bir kupa varsa Galatasaray her zaman en büyük adayıdır” diyen Böke, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu sene bunu futbolda da gördük. Bütçelerimiz bazı yerlerde rakiplerimiz kadar olamıyor. Devletimizin çıkardığı stopaj gelirlerinin vergilerinin amatör şubelerde kullanılmak üzere geri verilmesi hadisesi tüm amatör sporlar için çok büyük bir can suyu. Önümüzdeki sene için çok yararlı bir kaynak olacak. Zarar ettiğimiz kısımlar daralacak. Kendi vergilerimizi ödeyip, geri alacağız ve bu takımları kuracağız. “Biz Vakıfbank’ı kendi sahasında yeniyorduk, bence yenmiştik. Geçti ve unuttuk. Orada iki maç ve tek kupa var. İş son topa geldiği zaman orada oynayacağız. Bize ayrılan 450 bilet var. Galatasaray taraftarı tribünleri dolduracaktır. Romanya çok yakın bir yer, finale kalırsak o tribünlerin yarısının Galatasaray’ın dolduracağını canı gönülden arzuluyorum.”

“Bütün emek ve anlayışın karşılığını inşallah kupayla taçlandıracağız”

Sarı-kırmızılı taraftarlara da seslenen Okan Böke, “Taraftarımız bizi orada yalnız bırakmasın. Bu kızlar gerçekten en büyük desteği hak ediyor. Son derece verimli oynadılar. Bizlere inanarak oynadılar. Kimse parayı dert etmedi. Tüm takıma teşekkür ediyorum. Bütün emek ve anlayışın karşılığını inşallah kupayla taçlandıracağız” diye konuştu.

Ataman Güneyligil: “Hiçbir maç sahaya çıkmadan kazanılmıyor"

Galatasaray’ın olduğu yerde kupayı almak için bir numaralı aday olduğunu vurgulayan Başantrenör Ataman Güneyligil, “Kasım ayından beri 3 günde bir maç yapıyoruz. Hem lig hem Avrupa Kupası. Araya Türkiye Kupası girdi. Ocak ayında 10 günlük bir aramız vardı. Şimdi 3 haftadır maç yapmıyoruz. Hem fiziksel hem de teknik, taktik olarak toparlanmamıza yardımcı oldu. Final sezonun son maçı olacak. Finali düşünmeden evvel sanki bütün voleybol kamuoyunun gözünde Türk finali olarak şeklinde bir imaj var. Fakat hiçbir maç sahaya çıkmadan kazanılmıyor. Ev sahibi ekiple oynayacağız. Sıkı bir seyirci desteği olacak onlar adına. Bizim adımıza da olacağını düşünüyorum. Bizi Avrupa’daki Türkler yalnız bırakmayacaktır. Finalden önce hedefimiz ilk maçı kazanmak. Ben açıkçası takımıma ve teknik ekibime sadece ilk maça konsantre olmaları konusunda yönlendiriyorum. Sonrasını maçtan sonra finale kadar olan kısımda düşüneceğiz açıkçası” diye konuştu.

"Kupa varsa Galatasaray bir numaralı adaydır”

Çalışmalarını voleybol takımlarının kullandığı bir video programı dahilinde sürdürdüklerini söyleyen Güneyligil, “Kim nerede ne yapar, kritik sayılarda ne yapar, setin başlarında ne yapar, tüm her şeyi bütün çıplaklığıyla gösteriyor. İki hafta oldu çalışmalara başlayalı. Yarından itibaren takımımıza izleteceğiz. Bu sene kendi seyircimizin önünde elimizin ayağımızın karıştığı maçlar oldu ama deplasmanlarda başarılıydık. Doldurabildikleri kadar doldursunlar salonu. Ne kadar rakip takım olursa bizim takım o kadar motive oluyor. Kopenhag’da Arsenal’a karşı Galatasaray’ı şanslı görüyor muydunuz? Rusya’da bayan basketbol takımımızı şanslı görüyor muydunuz? Galatasaray’ın olduğu yerde kupayı almak için bir numaralı aday Galatasaray’dır” şeklinde konuştu.

Neslihan Demir Güler: “Kupa ile kariyerimi bitirmek istiyorum”

Final Four için uzun zamandır çalıştıklarını ifade eden Kaptan Neslihan Demir Güler ise, “Kendimizi hazır hissediyoruz. Biraz sabırsızız. Bir an önce başlasın istiyoruz. Biz de kendimize güveniyoruz. İki maçtan oluşan bir turnuva. İlk hedefimiz ev sahibi ile oynayacağımız maçı kazanmak ondan sonrasına bakacağız. Cumartesi akşamı finali konuşuruz. Kazanılacak bir kupa varsa kazanırız. Elimizden geleni yapacağız. Final Four ile kariyerimi bitirmek Benim için de çok önemli. Neden bir kupayla da bitirmek olmasın. Ben sabırsızlanıyorum gerçekten. Bir an önce o finali oynayalım istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.