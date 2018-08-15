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15 Ağustos 2018 20:05

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 2.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

15 Ağustos 2018 20:05

haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Antrenmana daha sonra dinamik ısınmayla devam edildi. Antrenmanın bir sonraki bölümünde beşe beş dar alan oyunları oynandı.


Ana bölümde ise 10’a 10 çift kale oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, interval koşuların ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandı. Dün yapılan ikinci antrenmanda özel bir program dahilinde çalışan Maicon Roque, Eren Derdiyok ve Sofiane Feghouli antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.


Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın açık şekilde devam edecek.




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