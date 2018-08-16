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16 Ağustos 2018 19:16

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 2.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

16 Ağustos 2018 19:16

haftasında karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.


haftasında 19 Ağustos Pazar günü sahasında karşı karşıya geleceği Göztepe maçı hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan çalışma ısınma koşuları ile başladı. Üç gruba ayrılarak top kapma pas yapan sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmanı çift kale maç ile noktaladı.


Antrenmanda sağ uyluk arka adelesinde zorlanma tespit edilen Garry Rodrigues yer almazken, bu futbolcunun Göztepe maçında da sahada olma ihtimalinin düşük olduğu bildirildi.


Transfer görüşmesi sebebiyle izinli olan Lionel Carole de antrenmana katılmadı.


Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Tolga Ciğerci ile Tarık Çamdal da idmanda yer almadı.


Sarı-kırmızılılar, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam ettirecek.




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