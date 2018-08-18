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18 Ağustos 2018 19:57

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

18 Ağustos 2018 19:57


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapılırken, bir sonraki bölümde gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Teknik Direktör Fatih Terim, takımıyla ilk antrenmanına çıkan Emre Akbaba’yı idman öncesi takım arkadaşlarına takdim etti.


Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.




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