Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapılırken, bir sonraki bölümde gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Teknik Direktör Fatih Terim, takımıyla ilk antrenmanına çıkan Emre Akbaba’yı idman öncesi takım arkadaşlarına takdim etti.

Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.