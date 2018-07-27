Galatasaray, Hasan Emir Gökalp ve Can Korkmaz’ı transfer etti

Yeni sezona Başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile başlayacak olan Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, transfer tercihlerini genç isimlerden yana kullanıyor. Bu kapsamda Galatasaray, oyun kurucu pozisyonlarında oynayan Hasan Emir Gökalp ve Can Korkmaz’ı transfer etti.

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki Hasan Emir Gökalp ile 2+1, 26 yaşındaki Can Korkmaz ile de 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Hasan Emir son olarak Antalyaspor’da oynarken, Can ise Sakarya Büyükşehir Basketbol’da mücadele etti.