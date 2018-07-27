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27 Temmuz 2018 15:00

Galatasaray, Hasan Emir Gökalp ve Can Korkmaz’ı transfer etti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında oyun kurucu pozisyonlarında oynayan Hasan Emir Gökalp ve Can Korkmaz’ı kadrosun dahil etti.

Galatasaray, Hasan Emir Gökalp ve Can Korkmaz’ı transfer etti

27 Temmuz 2018 15:00


Yeni sezona Başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile başlayacak olan Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, transfer tercihlerini genç isimlerden yana kullanıyor. Bu kapsamda Galatasaray, oyun kurucu pozisyonlarında oynayan Hasan Emir Gökalp ve Can Korkmaz’ı transfer etti.


Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki Hasan Emir Gökalp ile 2+1, 26 yaşındaki Can Korkmaz ile de 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Hasan Emir son olarak Antalyaspor’da oynarken, Can ise Sakarya Büyükşehir Basketbol’da mücadele etti.




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