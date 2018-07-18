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18 Temmuz 2018 23:44

Galatasaray hazırlık maçından 3-1 mağlup ayrıldı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre kampındaki ikinci hazırlık maçını Hollanda Eredivise temsilcilerinden PSV Eindhoven ile yaptı.

Galatasaray hazırlık maçından 3-1 mağlup ayrıldı

18 Temmuz 2018 23:44

Montreux’ta Stade De Chailly’de oynanan karşılaşmadan sarı-kırmızılılar 3-1 mağlup ayrıldı.


Galatasaray mücadeleye İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet, Carole, Donk, Selçuk, Fernando, Feghouli, Rodrigues ve Gomis ilk 11’i ile başladı. PSV Eindhoven ise sahada Zoet, Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino, Ramselaar, Rosario, Pereiro, Malen, De Jong, Bergwijn 11’i ile yer aldı.


Karşılaşmanın ilk 30 dakikalık bölümü dengede geçti. 39. dakikada Bergwijn’in ortaya çevirdiği topta De Jong yakın mesafeden vuruşunu yaptı ancak İsmail Çipe gole izin vermedi. 41’de ise PSV Eindhoven Bergwijn ile skoru 1-0’a getirdi. Son dakikalara girildiğinde oyun temposu düşerken ilk 45 dakika PSV Eindhoven’ın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.


57’de Garry Rodrigues’in çevirdiği topta Gomis’in vuruşu savunmadan döndü. PSV Eindhoven dakikalar 59’u gösterirken Malen’in golüyle skoru 2-0’a taşıdı. Fatih Terim 59. dakikada Selçuk İnan ve Sofiane Feghouli’yi kenara alırken Sinan Gümüş ve yeni transfer Muğdat Çelik’i oyuna sürdü. 65’te Sinan Gümüş’ün ara pasında hareketlenen Martin Linnes’in aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 66’da Rodrigues’in yerine yeni transfer Henry Onyekuru oyuna girdi. Onyekuru böylece Galatasaray forması ile ilk maçına çıktı. 75’te ise Eren Derdiyok oyuna girerken, Bafetimbi Gomis kenara geldi. 78. dakikada ise PSV Eindhoven Gakpo ile skoru 3-1’e getirdi. 79’da Fernando kenara gelirken Belhanda oyuna girdi. 82’de ise Carole ve Donk’un yerine Yunus Akgün ve Doğan Can Davas oyuna dahil oldu. Kalan sürede başka gol olmayınca mücadelede 3-1’lik skorla tamamlandı.




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