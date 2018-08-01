Galatasaray hazırlık maçlarında 6’da 3 yaptı

Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 9 gol atarken, 8 kez de kalesini gole kapatamadı.

Yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran’da İstanbul’da başlayan Galatasaray, daha sonra yurt dışı kampı için 7 Temmuz’da İsviçre’ye gitti. Burada Zürih ve Montrö şehirlerinde kamp yapan sarı-kırmızılılar, 21 Temmuz’da tekrar İstanbul’a döndü. Aslan, son olarak ise Tunus ile Yunanistan’da hazırlık maçları yaptı ve yeni sezon hazırlıklar maçlarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar, 5 Ağustos Pazar günü Akhisarspor ile oynayacağı TFF Süper Kupa karşılaşmasının hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek.

3 galibiyet, 3 mağlubiyet

Galatasaray, bu hazırlık döneminde 6 hazırlık karşılaşmasına çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 9 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 kez de kalesini gole kapatamadı. Sarı-kırmızılılar, İsviçre kampında FC Wil takımını 1-0 mağlup ederken, PSV Eindhoven’a 3-1, Valencia’ya da 2-1 yenildi. Daha sonra Türkiye’ye dönen takım, TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor’u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Son olarak Tunus ve Yunanistan’da hazırlık maçları yapan Aslan, Club Africain’ı 1-0 yenerken, AEK’ya da 3-2’lik skorla mağlup oldu.

Gomis hazırlık maçlarını sessiz geçirdi

Yeni sezon hazırlık döneminde 6 müsabakaya çıkan Galatasaray, 9 gol kaydetti. Söz konusu karşılaşmalarda geçtiğimiz sezon Süper Lig’de gol kralı olan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, rakip fileleri havalandıramadı. Everton’dan yeni transfer Henry Onyekuru ise hücumdaki verimliliği dikkat çekti. Bu maçlarda Onyekuru 2, Maicon 2, Eren, Sinan Gümüş, Muğdat Çelik, Younes Belhanda ve Linnes rakip fileleri havalandırdı.

Muslera’nın yokluğunda kaleye İsmail geçti

Oynanan hazırlık maçlarında Dünya Kupası’nda Uruguay ile mücadele ettiği için izinli olan Fernando Muslera’nın yerine kaleyi İsmail Çipe korudu. Verilen şansı iyi kullanan İsmail, maçlarda gösterdiği başarılı performansla ile yedek kaleci transferini şimdilik askıya alınmasını sağladı.

Yunus Akgün performansı ile dikkatleri çekti

Galatasaray’da yeni sezon hazırlıklarında alt yapıdan Abdussamed Karnuçu, Ahmet Sivri, Ali Yavuz Kol, Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, İsmail Çipe, Ozan Kabak ve Yunus Akgün yer aldı. Bu maçlarda en dikkat çekici performansı ise Yunus Akgün sergiledi. Yunus’un maçlarda aldığı sürelerde hücumdaki etkinliği dikkatlerden kaçmadı.