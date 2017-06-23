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23 Haziran 2017 20:30

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

23 Haziran 2017 20:30


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Takım daha sonra havadan pas çalışması yaparken, hemen ardından beşe beş ve bir jokerli topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın devam eden bölümde sekize iki topa sahip olma çalışması yapıldı. Ardından dört takım halinde havada sektirmeli top taşıma çalışması üzerinde durulurken son bölümde beşe beş dar alanda minyatür kaleli sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi.


Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah saat 10.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.




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