Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 17:32

Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig’in 4.

Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

31 Ağustos 2018 17:32

haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı idmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, yarın akşam saat 21.45’te başlayacak olan karşılaşma için bugün özel bir uçuşla Trabzon’a hareket ederek mücadele öncesi kampa girecek.



Galatasaray’ın Trabzonspor karşılaşması için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:


"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç