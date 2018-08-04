Galatasaray ile Akhisarspor, TFF Süper Kupa randevusunda

TFF Süper Kupa maçında Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Akhisarspor ile yarın saat 20.45’te Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi FIFA kokartlı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. Bu önemli müsabakada ayrıca Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi de kullanılacak.

19. randevu

Galatasaray ile Akhisarspor, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda bugüne kadar resmi olarak 18 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, 14 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 2 maçta da kazanan taraf çıkmadı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon Süper Lig’de oynanan müsabakadan Aslan, 2-1 galip ayrılmıştı.

En çok Galatasaray kazandı

TFF Süper Kupa maçı ilk kez 2006 yılında Almanya’nın Frankfurt şehrinde Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynandı. Siyah-beyazlılar kupayı ilk kazanan ekip olurken, son olarak ise Konyaspor kupayı müzesine götürdü. Süper Kupayı en çok alan ekip ise Galatasaray. Sarı-kırmızılılar, kupayı 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016 yıllarında toplam 5 kez havaya kaldırdı.

Galatasaray sezona kupa ile başlamak istiyor

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçına Akhisarspor karşısında çıkacak. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, sezona kupa ile moralli başlanmak istiyor.

Akhisar, geçen Galatasaray’ı kupa dışında bıraktı

İki takım geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 2, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 kez olmak üzere 4 kez mücadele etti. Ligdeki maçları sarı-kırmızılılar 4-2 ve 2-1’lik skorlarla kazandı. Kupadaki müsabakalarda ise Galatasaray, deplasmanda rakibini 2-1 yendi. Akhisarspor ise Türk Telekom Stadyumu’nda Cim-Bom’u 2-0 mağlup ederek kupada finale yükseldi.

Muğdat Çelik eski takımına karşı

Galatasaray’da yaz transfer döneminde takıma Henry Onyekuru ile Muğdat Çelik’i katarken, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Yuto Nagatomo’nun da bonservisi alındı. Akhisarspor maçı Muğdat için ayrı bir anlam taşıyor. Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon yeşil-siyahlıların Türkiye Kupası’nı kazanmasında büyük rol oynamıştı.