Galatasaray ile Fenerbahçe 388. randevuda

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacakları maç ile birlikte toplamda 388. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-lacivertlilerin 146'ya 123 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 118 maç ise berabere bitti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet 17 Ocak 1909 yılında Papazın Çayırı'nda oynanan müsabaka ile başladı. 109 yıllık dostlar, yarın oynanacak maçla tekrar karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ligde geride kalan 10 haftada sarı-kırmızılılar 19 puanla üçüncü, sarı-lacivertliler ise 9 puanla 15. sırada bulunuyor.

388. randevu

İki takım arasında rekabette geride 387 maç tarihin tozlu sayfalarında yerini kaldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, 123 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 146 kez rakibini mağlup etti. 118 müsabakada da kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan maçlarda Galatasaray 482, Fenerbahçe de 532 kez fileleri havalandırdı.

Ligde 123. sınav

Ezeli rakipler, yarın oynanacak mücadeleyle Süper Lig'de 123. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 122 maçta sarı-lacivertlilerin 50-33'lük üstünlüğü bulunuyor. 39 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 154 golüne sarı-kırmızılılar 116 gol ile karşılık verdi.

Son 10 maçta 5 beraberlik çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan son 10 karşılaşmada beraberlikler dikkat çekiyor. İki takım arasında 8 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası finali ve 1 TFF Süper Kupa finalinde 5 beraberlik çıktı. Sarı-lacivertliler sahadan 3 kez galip ayrılırken, 2 kez de sarı-kırmızılılar rakibini mağlup etti. 2014-2015 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşan ezeli rakipler 90 dakikada yenişememiş, sarı-lacivertliler penaltılarda 3-2 yenerek kupayı kazanmıştı.