Galatasaray ile Göztepe 51. randevuda

kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda İstanbul ekibinin 26’ya 11’lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.30’da Türk Telekom Stadyumu’nda Göztepe ile karşılaşacak. Ligde geride kalan müsabakalarda İstanbul ekibi 32 puan ve averajla üçüncü sırada yer alırken, İzmir ekibi ise 30 puanla altıncı sırada bulunuyor.

51. randevu

İki takım, Süper Lig’de bugüne kadar 50 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda Galatasaray, 26 kez sahadan galip ayrılırken, Göztepe ise 11 kez rakibini mağlup etti. 13 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Son olarak 18 Nisan 2003 yılında İzmir’de oynanan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

İstanbul’daki 26. maç

Sarı-kırmızılı renkli iki ekip İstanbul’da ise 26. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray’ın galibiyetlerde 14-3 üstünlüğü bulunurken 8 maç ise berabere sonuçlandı. Galatasaray bu mücadelelerde 38, Göztepe ise 13 gol attı.

3 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray’da Göztepe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Maicon, Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli, Göztepe maçında sarı kart görmesi halinde bir ligin ikinci yarısında deplasmanda oynanacak

Kayserispor maçında takımını yalnız bırakacak.

Düdük Yaşar Kemal Uğurlu’da

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Samet Çiçek yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Mustafa Öğretmenoğlu görev alacak.