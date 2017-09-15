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15 Eylül 2017 09:58

Galatasaray ile Kasımpaşa 27. randevuda

Galatasaray, Süper Lig’in 5.

Galatasaray ile Kasımpaşa 27. randevuda

15 Eylül 2017 09:58

haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa ile lig tarihinde 27. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 16’ya 4 üstünlüğü bulunuyor.


Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de Türk Telekom Stadyumu’nda Kasımpaşa ile mücadele edecek. Geride kalan 4 haftada sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda aldığı 10 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Lacivert-beyazlılar ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sonucunda topladığı 7 puanla 4. sırada yer alıyor.



27. randevu


Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig’de 26 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, sahadan 16 kez galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 4 kez rakibini mağlup etti. 6 karşılaşmada ise galip taraf çıkmadı. İki takım arasında ligde geçen sezon Türk Telekom Stadyumu’ndaki karşılaşmayı lacivert-beyazlılar, 3-1 kazanmıştı.



Aslan, kayıpsız devam etmek istiyor


Bu sezon yaptığı transfer ve oynadığı futbolla şampiyonluğun büyük adaylarından olan Galatasaray, ligde mağlubiyet almayan iki takımdan biri konumunda bulunuyor. Mayıs ayında şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa engelinden de kayıpsız ayrılmak istiyor.



Gomis hem atıyor hem de attırıyor


Bu yaz döneminde transfer edilen Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Süper Lig’de oynadığı 4 karşılaşmada da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Yıldız golcü, Kayserispor, Osmanlıspor, Sivasspor ve Antalyaspor müsabakalarında 5 gol kaydetti. Gomis, takımın gol yükünü çekmesinin yanı sıra yaptığı 2 asistle de takımında lider konumda bulunuyor.



Düdük Cüneyt Çakır’da


Galatasaray, ile Kasımpaşa arasında oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak. Çakır, bugüne kadar sarı-kırmızılıların oynadığı 40 karşılaşmada düdük çaldı. Bu karşılaşmalarda 20 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 maçta da yenildi. 9’unda berabere kaldı. Geride kalan 40 müsabakada Cüneyt Çakır, Galatasaraylı futbolculara 107 sarı, 8 de kırmızı kart gösterdi.




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