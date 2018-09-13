Galatasaray ile Kasımpaşa 29. randevuda

Galatasaray, Süper Lig'de yarın oynayacağı Kasımpaşa ile bugüne kadar 28 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 18'e 5 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 4 haftada lacivert-beyazlılar namağlup lider konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.

29. randevu

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bugüne kadar 28 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 18 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de Paşa rakibini mağlup etti. 5 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Geçtiğimiz sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı Galatasaray 2-0 kazanırken, Kasımpaşa da evinde 2-1 galip geldi.

Geçtiğimiz sezon da 5. haftada karşılaştılar

İki takım geçtiğimiz sezon da ligin 5. haftasında yine Galatasaray'ın sahasında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakayı 2-0 kazanmıştı. Karşılaşmanın gollerini ise transfer döneminde Galatasaray'la yolları ayrılan Bafetimbi Gomis kaydetmişti.

Belhanda cezalı

Galatasaray'da Süper Lig'in 4. haftasında deplasmandaki Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Faslı futbolcu Younes Belhanda cezalı durumda. Belhanda geçen sezon ikinci yarıda oynanan Kasımpaşa maçında da kırmızı kart cezası nedeniyle forma giymemişti. Türkiye Futbol Federasyonu, açıkladığı cezalarda Belhanda'ya 3 resmi müsabakadan men cezası verdi. Yıldız futbolcu, Paşa dışında Akhisarspor ve B.B. Erzurumspor müsabakalarında da takımını yalnız bırakacak.

10 golün 3'ü Eren Derdiyok'tan

Ligde geride kalan 4 haftada Galatasaray rakip filelere 10 gol kaydetti. Aslan söz konusu maçlarda sadece deplasmandaki Trabzonspor müsabakasında gol atamadı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 3'ünü Eren Derdiyok, 2'sini Emre Akbaba, 2'sini Henry Onyekuru attı. Fernando ile Serdar Aziz de 1'er kez gol sevinci yaşadı.

Lider Kasımpaşa'yı Diagne taşıyor

Sezona fırtına gibi başlayan ve namağlup liderlik koltuğunda bulunan Kasımpaşa'yı Senegalli golcüsü Mbaye Diagne taşıyor. Başarılı futbolcu bu sezon ligde oynadığı 4 resmi müsabakada da rakip fileleri havalandırmayı başardı. 27 yaşındaki futbolcu toplamda 6 gol attı ve gol krallığında zirvede yer alıyor.