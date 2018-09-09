Galatasaray, ilk 5 iç saha maçını Cuma günü oynayacak

Sarı-kırmızılılar, fikstüründeki ilk 10 resmi müsabakasında ise 6 iç saha, 4 deplasman maçına çıkacak ve 1 derbi, 2 Avrupa müsabakası oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in ilk yarı fikstürünün tamamını açıklamasının ardından bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek Galatasaray’ı zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar, 14 Eylül’de oynayacağı Kasımpaşa maçıyla birlikte eylül ayında 4 resmi müsabakaya çıkacak.

İlk 5 iç saha maçı Cuma günü

Sarı-kırmızılılar Süper Lig’in ilk 5 iç saha karşılaşmasını ise cuma günü oynayacak. Bu müsabakalar içerisinde Aslan, bir de derbi müsabakasını çıkacak. Cimbom buna göre Kasımpaşa, BB Erzurumspor, Bursaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor ile Türk Telekom Stadyumu’nda Cuma karşılaşacak.

Galatasaray’ın Süper Lig’de sıradaki oynayacağı 5 iç saha maçı ve programı şöyle:

14 Eylül Cuma: Galatasaray - Kasımpaşa

28 Eylül Cuma: Galatasaray- B.B. Erzurumspor

19 Ekim Cuma: Galatasaray - Bursaspor

2 Kasım Cuma: Galatasaray - Fenerbahçe

23 Kasım Cuma: Galatasaray - Konyaspor

İlk 10 maçta 1 derbi, 2 Avrupa maçı var

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı ilk 10 müsabakada rakipleri ile 6 kez Türk Telekom Stadyumu’nda, 4 kez de deplasmanda karşılaşacak. Aslan ayrıca bu 10 karşılaşmada 1 derbi, 2 de Avrupa arenasında mücadele edecek.

Sarı-kırmızılıların fikstüründeki ilk 10 maçın programı ise şu şekilde:

14 Eylül Cuma: Galatasaray - Kasımpaşa

18 Eylül Salı: Galatasaray - Lokomotiv Moskova

23 Eylül Pazar: Akhisarspor - Galatasaray

28 Eylül Cuma: Galatasaray - B.B. Erzurumspor

3 Ekim Çarşamba: Porto - Galatasaray

6 Ekim Cumartesi: Antalyaspor - Galatasaray

19 Ekim Cuma: Galatasaray - Bursaspor

24 Ekim Çarşamba: Galatasaray - Schalke 04

28 Ekim Pazar: E. Yeni Malatyaspor - Galatasaray

02 Kasım Cuma: Galatasaray - Fenerbahçe