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08 Eylül 2018 15:10

Galatasaray, İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti

Galatasaray, Spor Toto 1.

Galatasaray, İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti

08 Eylül 2018 15:10

Lig ekiplerinden İstanbulspor ile Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynadığı hazırlık maçından 2-1 galip ayrıldı.


Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile Florya Metin Oktay Tesisleri’nde karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Muğdat Çelik’in 11 ve 34. dakikalarda attığı gollerle İstanbul ekibini 2-1 mağlup etti. İstanbulspor’un tek golü ise 64. dakikada Şiyar Kepir’den geldi.


Sol ayak plantar fasyada (ayak altında) ödemi bulunan Maicon, daha önceden yapılan plan doğrultusunda günü tedavi ve özel program dahilinde çalışarak geçirdi. Öte yandan A Milli Futbol Takımı’nın Rusya ile oynadığı maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve tedbir amaçlı olarak milli takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz’in sağlık durumu hakkındaki açıklamanın daha sonra yapılacağı bildirildi.


Galatasaray, İstanbulspor karşısında İsmail Çipe (Batuhan Şen dk. 74), Mariano (Ahmet Çalık dk. 46), Garry Rodrigues (Serkan Sefil dk. 80), Selçuk İnan (Mikail Okyar dk. 57), Sinan Gümüş (Eren Derdiyok dk. 46), Ryan Donk, Badou Ndiaye (Metehan Mertöz dk. 65), Fernando Reges (Celil Yüksel dk. 46), Ozan Kabak, Yuto Nagatomo ve Muğdat Çelik ile mücadele etti.


Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.




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