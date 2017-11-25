Galatasaray Judo’da Avrupa üçüncüsü

Erkeklerde mücadele eden İstanbul BBSK ise 7. oldu.

Avrupa Kulüpler Şampiyonası Golden Lig’de Türkiye’yi kadınlarda temsil eden Galatasaray Judo takımı, üçüncülük maçında Fransa ekibi Limoges’i 3-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Erkeklerde mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ise 7. Oldu.

Çeyrek Final maçında Fransız Comboult’a şanssız bir şekilde 3-2 yenilen Galatasaray, repesajda yine bir Fransız takımı Red Star Champing’i 3-2 yenerek üçüncülük maçı oynama hakkını kazandı. Avrupa judosunda önemli bir yeri olan Fransa’nın bir diğer takımı Limoges ile madalya maçında 52 kiloda Distria Krasniqi, 63 kiloda Nora Gjakova ve +70’de Kübra Kara rakiplerini yenerken, 52 kiloda Melisa Çakmaklı ve 70 kiloda Şükran Bakacak mağlup olunca Galatasaray judocuları bronz madalyayı kazandılar. Ekibimiz, geçen yıl Grozny’de de üçüncülüğü elde etmişti. Galatasaray takımının madalyalarını Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Mıyajıma, kupasını ise EJU Başkanı Sergey Soloveychik verdi.

Diğer üçüncülük maçında ise Fransa ekibi Pontault Combault, Sırp temsilcisi Slavia Novi Sad takımını 3-2 mağlup ederek, bronz madalya kazandı. Finalde karşı karşıya gelen Rus ekibi Yawara Neva, İspanya takımı Valencia’ya 3-2 üstünlük kurarak altın madalyayı kazandı.

Erkeklerde ülkemizi temsil eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Çeyrek Final maçında Fransız SGS Judo’ya 3-2 yenilince repesaja kaldı. Sırbistan ekibi Red Star’a yenilen Türk ekibi madalya mücadelesine katılamadı. Avrupa Kulüpler Şampiyonası Golden Lig’de erkekler finalinde iki Rus ekibinden Yawara Neva birinci Nevw Stream ikinciliği elde etti. Sporting Lizbon (Portekiz) ve Fighter (Gürcistan) üçüncü sırayı aldılar. Şampiyon Yawara Neva takımının madalyalarını ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ikinci olan New Stream’in madalyalarını ise Judo Federasyonu başkanı Sezer Huysuz, 3. olan takımlara ise madalyalarını Spor Genel Müdürü MehmetBaykan ve Spor Toto başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdiler.

Aşkın Bak, "Spor herkes için ortak bir dildir"

Golden Lig’in açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “sporun ortak bir dil olduğunun altını çizerek Rusya ve Türkiye’nin spordaki dostlukları tüm alanda gerçekleşecektir” dedi.

Organizasyonun açılış seremonisinde geçen yıl silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov anısına bir sinevizyon gösterisi sunuldu. Madalya müsabakaları öncesinde Andrey Karlov için 1 dakikalık saygı duruşu yapılırken, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’in mesajı da okundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakan Bak, yaptığı konuşmada, Rusya ve Türkiye’nin bu coğrafyada hep dost olarak kalacaklarını söyledi.

“Öncelikle büyük diplomat ve güzel insan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov adına düzenlediğimiz bu turnuvaya hoş geldiniz" diyen Bakan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Cumhuriyeti Başkanı Vladimir Putin çok iyi birer arkadaş. Bu iki liderin iki ülkesi olarak dostluğumuz ilelebet sürecektir. Bu spor organizasyonu Ankara’da saldırı sonucunda kaybettiğimiz Andrey Karlov adına yapmayı planladık. Spor ortak bir dil. İki ülke Rusya ve Türkiye spordaki ortak dostlukları tüm alanda gerçekleştirilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim. Tüm misafirlere özellikle de Andrey Karlov’un eşine selamlarını ilettiler. Altın Lig’in son ayağının yapılması için Avrupa ve Dünya Judo Federasyonu’na teşekkür ediyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Türkiye ve Rusya bu coğrafyada dost olarak kalacaktır. Andrey Karlov’u hiç bir zaman unutmayacağız" dedi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da, "Bu organizasyonu yaparken hem judo, hem de sporda iki ülkenin birleşmesini planladık. Türkiye’nin güzel yerlere gelmesi, Rusya ile iyi bir diyalog kurulması için böyle bir organizasyonu gerçekleştirdik. Türkiye’de böyle bir olayın yaşanması bizi çok üzdü. Andrey Karlov’un eşine Türk halkı adına üzüntülerimi ifade ediyorum." şeklinde konuştu.