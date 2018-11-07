Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'na isim sponsoru

Galatasaray ile sigorta sektöründen HDI Sigorta, kadın voleybol takımı isim sponsorluk anlaşmasında bir araya geldi. Buna göre, 2018-2019 sezonu boyunca Galatasaray'ın Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde mücadele eden kadın voleybol takımı, bir yıl boyunca ‘Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı' olarak anılacak. Anlaşmanın imza töreni Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke ile HDI Sigorta Genel Müdürü Ahmet Ceyhan Hancıoğlu'nun katılımıyla Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşti.

Okan Böke: "Geçen seneye göre daha değişik ve yeni bir takımız var"

Galatasaray'ın her oynadığı branşta iddialı bir konumda olma gibi misyonu olduğunu belirten Okan Böke, "Salonda HDI'ın ve taraftarlarımızın desteğine layık olmaya çalışacağız. Çok güzel bir sezon geçireceğimizden eminim. Zaten kızlarımız her dakika sıkı bir şekilde çalışıyor. Milli Takım'dan dönen 3 oyumuz var. Geçen seneye göre daha değişik ve yeni bir takımımız var. Bu sezonu en az geçen seneki gibi bitireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Hancıoğlu: "Türk sporuna amatör branşlarında destek vermek gibi misyonumuz var"

Galatasaray ile iş birliklerinin 9. senesine girdiklerini hatırlatan Ahmet Ceyhan Hancıoğlu, "Son iki senedir erkek takımın isim sponsoruyduk. Bu sene de Okan Böke'nin tavsiyesi ile kadın voleybol takımına destek olduk. Erkek takımı da çok iyi gidiyor. Aynı başarıyı da bayanlarda da bekliyoruz. Türk sporuna amatör branşlarında destek vermek gibi misyonumuz var. Galatasaray'da yönetimler değişmiş olsa da bizim iş birliğimiz bozulmadı. Galatasaray hak ettiği gibi sponsorlarına iyi davranıyor. Tüm Galatasaray Kulübü'ne teşekkür ederim. Kadın voleybol takımına başarılar diliyorum. Bizim de az biraz desteğimizle Türkiye ve Avrupa arenasına başarı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Okan Böke ayrıca bu sene Avrupa'da hem kadınlarda hem de erkeklerde hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Konuşmalarının ardından forma takdimi gerçekleşti ve basın mensuplarına forma ile poz verildi.