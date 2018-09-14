Galatasaray - Kasımpaşa maçını 35 bin 919 kişi İzledi

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçı toplam 35 bin 919 biletli seyirci izledi.
Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı toplam 35 bin 919 biletli seyirci izledi.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray, mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu müsabakayı izlemek için Türk Telekom Stadyumu'na toplam 35 bin 919 biletli seyirci geldi. Karşılaşmanın başından sonuna kadar desteklemeye devam eden sarı-kırmızılılar, tezahüratlarıyla 12. adam görevini yaptı.