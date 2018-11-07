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Galatasaray Kulübü: "Yolu doğru olanın yükü ağır olur"

Galatasaray Kulübü’nün resmi Twitter hesabından Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim’in bir araya geldiği fotoğraf paylaşılarak, "Yolu doğru olanın yükü ağır olur" yazısı dikkat çekti.

Galatasaray Kulübü'nün resmi Twitter hesabından Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim'in bir araya geldiği fotoğraf paylaşılarak, "Yolu doğru olanın yükü ağır olur" yazısı dikkat çekti.


Derbinin ardından sportmenliğe aykırı davranışlarından dolayı Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim'in iki defa PFDK'ya sevk edilmesinin ardından Galatasaray sosyal medya hesabından cevap niteliğinde bir paylaşım yapıldı.


Yapılan paylaşımda, "Başkanımız Mustafa Cengiz, Başkan Yrd. Yusuf Günay, Başkan Yrd. Kaan Kançal, Genel Sekreter İlber Aydemir ve Teknik Direktörümüz Fatih Terim ile değerlendirmede bulundu" denilirken, fotoğrafın üstüne de "Yolu doğru olanın yükü ağır olur" yazısı yazıldı.

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