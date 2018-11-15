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Galatasaray kuvvet çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 13.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Ana bölümde bire bir, ikiye iki, üçe üç, dörde dört ve beşe beş dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan futbolcular yer almadı.


Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çalışmayla sürdürecek.

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