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Galatasaray ligde evinde en son 21 maç önce Kasımpaşa'ya yenildi

Galatasaray, Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda 21 maçtır kaybetmiyor.

Galatasaray, Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda 21 maçtır kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar ligde en son 2016-2017 sezonun 30. haftasında yarın karşılaşacağı Kasımpaşa'ya kaybetti.


Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa mücadelesi öncesinde ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki en son yenilgisini Kasımpaşa'dan aldı. 2016-2017 sezonun 30. haftasında Paşa'ya 3-1 yenilen Aslan'ın, bu müsabakanın ardından ligde sahasında bileği bükülmedi ve 21 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi.


Evinde geride kalan 21 lig karşılaşmasında 20 galibiyet alan sarı-kırmızılılar sadece 1 kez puan kaybetti. Cimbom, geçtiğimiz sezon ligin 9. haftasında sahasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalmıştı.

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