Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde tüm oyuncuların kendi nabız aralığına göre aerobik koşu gerçekleştirildi. Kasımpaşa karşısında tam süre forma giyen oyuncular, antrenmanı soğuma hareketlerinin ardından tamamladı. Diğer oyuncular ise ana bölümde sınırlı alanda dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Kasımpaşa karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle ağrıları olan Emre Akbaba'nın yapılan tetkikler sonrası kasık bölgesinde zorlanma bulguları tespit edildi. Akbaba, günü aktif dinlenme ve salon çalışmasıyla geçirdi.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarını yarın akşam saat 21.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Fatih Terim ve bir futbolcu saat 20.30'da Turgay Vardar Medya Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak.