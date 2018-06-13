Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 14:10

Galatasaray, Marina Maljkovic ile yolları ayırdı

Galatasaray Spor Kulübü, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Marina Maljkovic ile yollarını ayırdı.

Galatasaray, Marina Maljkovic ile yolları ayırdı

13 Haziran 2018 14:10


Geçtiğimiz sezon ligde istediği sonuçları alamayan fakat Eurocup’ta şampiyon olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Marina Maljkovic ile gelecek sezon için anlaşamadı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Sırp çalıştırıcı ile görüşmeler yapıldığı, fakat Maljkovic’in diğer teklifleri değerlendirmek isteği, kulüpten ayrılmayı talep ettiği için anlaşma sağlanamadığı belirtildi. ’Teşekkürler Marina Maljkovic’ başlığı ile yapılan açıklama şöyle:



"2016/2017 sezonu başında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın Başantrenörlük görevine getirilen ve geçtiğimiz sezon EuroCup Women şampiyonluğunu Kulübümüzle yaşayan Marina Maljkovic ile önümüzdeki sezonla ilgili görüşmeler yapılmıştır.


Sayın Maljkovic, kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirmek istemiş ve Kulübümüzden ayrılmayı talep etmiştir. Bu talep doğrultusunda Kulübümüz, kendisinin bu isteğini kabul etmiş ve Marina Maljkovic ile Kulübümüzün arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır.


Sayın Marina Maljkovic ve yardımcısı Milos Paden’e hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç