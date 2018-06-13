Galatasaray, Marina Maljkovic ile yolları ayırdı

Geçtiğimiz sezon ligde istediği sonuçları alamayan fakat Eurocup’ta şampiyon olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Marina Maljkovic ile gelecek sezon için anlaşamadı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Sırp çalıştırıcı ile görüşmeler yapıldığı, fakat Maljkovic’in diğer teklifleri değerlendirmek isteği, kulüpten ayrılmayı talep ettiği için anlaşma sağlanamadığı belirtildi. ’Teşekkürler Marina Maljkovic’ başlığı ile yapılan açıklama şöyle:

"2016/2017 sezonu başında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın Başantrenörlük görevine getirilen ve geçtiğimiz sezon EuroCup Women şampiyonluğunu Kulübümüzle yaşayan Marina Maljkovic ile önümüzdeki sezonla ilgili görüşmeler yapılmıştır.

Sayın Maljkovic, kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirmek istemiş ve Kulübümüzden ayrılmayı talep etmiştir. Bu talep doğrultusunda Kulübümüz, kendisinin bu isteğini kabul etmiş ve Marina Maljkovic ile Kulübümüzün arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır.

Sayın Marina Maljkovic ve yardımcısı Milos Paden’e hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."