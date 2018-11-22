Galatasaray, milli ara sonraları yenilmedi

Galatasaray, bu sezon milli maçlar dolayısıyla verilen aranın ardından Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar bu 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli aranın ardından heyecan Galatasaray - A. Konyaspor mücadelesi ile başlayacak. Müsabaka Türk Telekom Stadyumu'nda yarın saat 20.30'da başlayacak. Milli ara sonrasında Konyaspor karşısına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, bu sezon milli maçların ardından mağlubiyet yüzü görmedi. Eylül ayındaki milli mesaiden sonra evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Aslan, sahadan 4-1 galip ayrıldı. Ekim ayındaki aradan sonra da iç sahada oynayan Cimbom, Bursaspor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray bu sezon verilen 3. aranın ardından yine evinde oynayacak.