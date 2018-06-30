Galatasaray Nagatomo’yu KAP’a bildirdi

Galatasaray’da beklenen transfer gerçekleşti. Geçtiğimiz sezonu sarı-kırmızılılarda kiralık olarak geçiren Japon futbolcu Yuto Nagatomo’nun bonservisi Inter’den alındı. Aslan, başarılı sol bek için İtalyan kulübüne 2 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray’ın resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo ve kulübü FC Internazionale Milano SpA (Inter) ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 2.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."